Reprodução/Twitter Joe Biden, presidente dos EUA

O presidente americano Joe Biden sofre com a pressão de membros do partido Democratas para expulsar dos EUA o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) .

Alguns congressistas do partido defenderam publicamente a deportação do ex-presidente brasileiro, após apoiadores invadirem e vandalizarem o Congresso, o Palácio do Planalto e a sede do STF em Brasília.

Reprodução Joaquím Castro, congressista democrata, Texas, EUA (09.01.2022)

Em entrevista à CNN, o congressista Joaquín Castro que “os EUA não devem ser um refúgio para este autoritário, que inspirou o terrorismo doméstico no Brasil. Ele deveria ser mandado de volta ao Brasil”,

As deputadas Alexandria Ocasio-Cortez e Ilham Omar , do mesmo partido de Biden também repercutiram a mesma opinião de Castro.

Divulgação Deputado eleito nos EUA George Santos é acusado pelo NYT de mentir em biografia

O ex-presidente americano Donald Trump se manteve em silêncio, como a maioria dos parlamentares republicanos. Sem mencionar Bolsonaro, somente os deputados dos Republicanos, Rick Scott e George Santos (filho de brasileiros), condenaram a violência em Brasília.

Santos é alvo de acusações feitas pelo New York Times de ter apresentado informações faltas em seu currículo acadêmico, além de histórico pessoal e profissional durante sua campanha eleitoral ao à Câmara dos Deputados americana

No Twitter, usuários alegam que ex-presidente brasileiro teria entrado nos EUA com o visto tipo 'A-1', que é reservado apenas a chefes de Estado.

O presidente Biden, a vice Kamala Harris e os principais funcionários do governo americano condenaram as ações golpistas em Brasília e manifestaram apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

