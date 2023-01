Sergei Ilyin / Kremlin Pool Vladimir Putin





O porta-voz do Kremlin , Dmitry Peskov, condenou nesta segunda-feira (9) os atos de violência promovidos por bolsonaristas ao invadir e depredar a sede dos três Poderes em Brasília no domingo (8) .

“Naturalmente, condenamos resolutamente as ações dos instigadores dos distúrbios e apoiamos absolutamente o presidente brasileiro Lula da Silva. Apoiamos suas ações voltadas para o restabelecimento da lei e da ordem no país", disse o representante do governo de Vladmir Putin.





Com esta declaração, o presidente da Rússia segue o posicionamento de Joe Biden, que classificou a depredação como "ultrajante".

Integrantes do governo russo alegaram preferir a vitória de Bolsonaro por considerá-lo menos experiente e, com isso, mais manipulável do que Lula. No entanto, ambos os políticos brasileiros tiveram a mesma posição ao se colocarem contra a invasão de tropas na Ucrânia e sustentarem a neutralidade brasileira ao não apoiar as sanções ocidentais contra o Kremlin.

Putin parabenizou Lula após a vitória do petista nas urnas em outubro. O presidente da Rússia disse, em nota divulgada pelo Kremlin, que “os resultados da votação confirmaram sua alta autoridade política”.

“Espero que, por meio de esforços conjuntos, asseguremos o desenvolvimento de uma cooperação construtiva russo-brasileira em todas as áreas”, acrescentou.

