MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Manifestação golpistas aconteceram em Brasília desde o último domingo (08), por meio de grupos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro

Como forma de respostas aos atos antidemocráticos que estão ocorrendo em Brasília, os grupos sindicais e de movimentos populares irão promover manifestação por diversas cidades do país. O ato em prol da democracia está marcado para esta segunda-feira, às 18h.

O coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João Paulo Rodrigues, disse que o movimento "repudia a ação terrorista e golpista de grupos bolsonaristas contra os Três Poderes neste domingo em Brasília". Rodrigues reforçou que não se pode "aceitar que grupos terroristas como estes continuem ameaçando o Estado Democrático de Direito”.





O ato contará com a presença de grupos sindicais de todo o país ligados a Frentes Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, o Fórum das Centrais Sindicais, a Coalizão Negra Por Direitos e a Convergência Negra.

Além das movimentações nesta segunda-feira, os grupos pretendem promover uma manifestação na próxima quarta-feira (11), em Brasília. Eles pretendem pedir para que haja responsabilização dos financiadores dos atos antidemocráticos. "Realizaremos essas manifestações em aliança com todos as lideranças, autoridades e segmentos da sociedade comprometidos com a defesa do Estado Democrático de Direito", completa os movimentos em nota.

Nas redes sociais, o MST postou os locais onde acontecerão as manifestações pelo país. As cidades que promoverão protestos também podem ser conferidas no site do MST. Dentre os locais então cidades como Belo Horizonte, Natal, São Paulo e João pessoas.









