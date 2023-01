Reprodução: youtube - 09/01/2023 Flávio Dino em coletiva de imprensa

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino disse que o país "caminha para a normalização" após os atos terroristas que aconteceram na Praça dos Três Podere s na tarde de domingo (8).

"Foram realizadas as perícias pela Polícia Federal visando as instruções dos inquéritos que estão sendo instaurados no âmbito da Polícia Federal e também para a promoção da responsabilidade civil, ou seja, esses laudos periciais vão ser remetidos a Advocacia Geral da União para que cobrem a indenização de quem perpetuou danos materiais, alguns irreparáveis, em relação aos edifícios sedes e ao patrimônio histórico ali alojado".

Em relação à tentativa da continuidade dos atos antidemocráticos, o ministro disse que por volta das 22h da noite de ontem, nove rodovias foram interditadas por manifestantes. No entanto, a Polícia Rodoviária interferiu e as rodovias foram desobstruídas.

Dino disse ainda que 40 ônibus que levaram os golpistas foram apreendidos. "Cerca de 40 ônibus foram apreendidos pela Polícia Federal, inclusive alguns em deslocamento. É importante mencionar que em um desses ônibus apreendidos havia arma de fogo, o que mostra infelizmente uma preparação para atos de violência".

Prisões

Em relação aos detidos, a "imensa maioria se encontrada em um acampamento situado no setor militar urbano, em Brasília", declarou Dino.

"Nos tivemos a realização de 209 prisões em flagrante", acrescentou o ministro. O número ainda deve ser atualizado, visto que 1200 pessoas estão sendo ouvidas, totalizando algo em torno de 1500 detenções.

O ministro disse ainda o governo criou o e-mail denuncia@mj.gov.br para receber informações sobre os terroristas do ataque de ontem.

Capitólio

"Nós vivemos ontem o capitólio brasileiro, mas com duas diferenças. A primeira é que não houve óbitos e a segunda é que tem mais presos aqui do que lá", disse Dino, referindo-se a invasão do Capitólio dos Estados Unidos , em 6 de janeiro de 2021.

Na situação dos EUA, 978 conservadores extremistas foram presos por vandalismo e destruição, em ato contra o resultado das eleições presidenciais americanas, que deu vitória a Joe Biden sobre o ex-presidente americano Donald Trump.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.