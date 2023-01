Reprodução/Twitter Douglas Jensen é condenado a 5 anos de prisão por invasão ao Capitólio

Após a invasão do Capitólio dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, cerca de 978 conservadores extremistas foram presos por vandalismo e destruíção , em ato contra o resultado das eleições presidenciais americanas, que deu vitória a Joe Biden sobre o ex-presidente americano Donald Trump.

As acusações variam desde a obstrução de processos oficiais (atividades parlamentares) até casos mais graves como agressão física. Porém, após mais de um ano da tentativa de golpe no Congresso americano, grande parte dos acusados ainda aguarda o resultado de suas sentenças . Outra pequena parte foi condenada e já cumpre penas duras e também sentenças judiciais mais leves.

Cerca de um quarto dos presos (185 pessoas) – receberam sentenças criminais , enquanto o restante (maioria) ainda aguarda julgamento ou ainda não assinou acordos de confissão .

A procuradoria dos EUA de Columbia informa que 80 pessoas foram condenadas a períodos de reclusão , com penas de prisão mais rígidas e longas, para aqueles que se envolveram em violência ou ameaças . Com penas mais leves, cerca 57 manifestantes foram condenados a períodos de detenção domiciliar.

Lev Radin—Pacific Press/Shutterstock Robert Scott Palmer foi condenado a 5 anos de prisão pro disparar extintor contra policial

A maioria das sentenças incluiu apenas multas, serviço comunitário e liberdade condicional por delitos de baixo nível. (Desfile ilegal ou manifestação no Capitólio, o que é considerada uma contravenção nos EUA)

A pena média de prisão dos manifestantes de 6 de janeiro, até o momento, foi de 45 dias de reclusão . A expectativa é que centenas de outros casos sejam julgados nos próximos meses.

Leia também Perfil que identifica terroristas ganha mais de 700 mil seguidores

Roberto Scott Palmer , 65 anos, arremessou pedaços de madeira e disparou um extintor de incêndio contra policiais no Capitólio foi condenado foi condenado a mais de cinco anos de reclusão em prisão federal .

Reprodução Redes Sociais Devlyn Thompson foi condenado a 4 anos de prisão por agredir um policial no Capitólio

Devlyn Thompson participou do tumulto e agrediu um policial com um cassetete de metal. Ele também tentou jogar um alto-falante na polícia, mas feriu outro extremista. O juiz do Tribunal Distrital Federal condenou o rapaz de 28 anos a 46 meses de prisão e multa obrigatória de $ 2.000 (entorno de R$ 10 mil)

Reprodução Redes Sociais Coffman dirigiu do Alabama para Capitol Hill em 6 de janeiro de 2021, em uma caminhonete carregada com armas poderosas

Lonnie Leroy Coffman foi condenado a 46 meses de prisão por dirigir do Alabama ao Capitol Hill carregado com armas e acredita-se que tenha sido o réu mais fortemente armado durante o ataque. “Eu gostaria de ter ficado em casa”, disse Coffman ao juiz. Ele se auto declarou culpado por posse de armas não registradas e foi condenado em abril.

Win McNamee/Getty Images Jacob Anthony Chansley, um 'xamã' e um seguidor da teoria da conspiração QAnon, foi condenado a 41 meses de prisão

Jacob Anthony Chansley é um 'xamã' seguidor da teoria da conspiração QAnon. É o manifestante mais conhecidos do atentado devido fotografias virais de seu traje com xifres de touro. Foi condenado a 41 meses de prisão por obstrução de processos oficiais.

Chansley confessou aos agentes federais que era o homem fotografado na cadeira do ex-vice-presidente Mike Pence no do Senado com o rosto pintado. Meses depois, ele demonstrou arrependimento pelos atos.

Reprodução Redes Sociais Scott Kevin Fairlamb foi condenado a 41 meses de prisão pro agressão e outros crimes

Scott Kevin Fairlamb foi condenado a 41 meses de prisão por empurrar um policial contra um grupo de pessoas e dar um soco no escudo facial de outro agente. Os processos indicam que Fairlamb também invadiu o Capitólio. Ele também sofreu multa de $ 2.000 em restituição por danos ao prédio .



