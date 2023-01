Montagem iG / Imagens: Marcelo Camargo/Agência Brasil e Senador Renan Calheiros (MDB) vira réu por difamação contra o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP)

A 1ª Vara Criminal de Brasília acatou uma queixa-crime do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) , contra o senador Renan Calheiros (MDB) , que se tornou réu pelos crimes de calúnia, injúria e difamação.

A denúncia foi feita por Lira após publicações feitas pelo senador nas redes sociais, em abril de 2022, nas quais Calheiros criticou a atuação do presidente da Câmara durante as eleições em Alagoas . Eles são adversários políticos no estado.

Na ocasião, o senador comemorou a decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas por ter derrubado a liminar que suspendia a realização de eleições indiretas para o cargo de governador , após as renúncias de Renan Filho e seu vice.

Nas redes, Calheiros acusou Lira de tentativa de golpe. "Quarteladas, afrontas aos poderes e desacato às decisões judiciais são condutas de tiranos em qualquer lugar. O TJ-AL acaba de incinerar o golpe de Arthur Lira para impedir as eleições para o governo de Alagoas na forma da Constituição", escreveu o senador.

Lira rebateu, dizendo que o senador "entende bem" de golpes. "Em Alagoas , achaca e interfere nos poderes, desrespeita a vontade popular e quer fazer do Estado a extensão do seu latifúndio. Não conseguirá!", afirmou.

A queixa-crime foi acolhida pela Justiça em 16 de dezembro. Calheiros recebeu, então, o prazo de 10 dias para que sua defesa se manifestasse.

Também foi determinado que o senador removesse as publicações feitas sobre Lira nas redes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.