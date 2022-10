Reprodução - 27.10.2022 O debate entre os candidatos ao governo de Alagoas foi interrompido devido a problemas técnicos

Na noite desta quinta-feira (27), o último debate entre os candidatos ao governo de Alagoas , Paulo Dantas (MDB) e Rodrigo Cunha (União), foi interrompido devido a problemas técnicos e repercutiu na internet. O evento foi promovido pela TV Gazeta , afiliada da TV Globo no estado.

O candidato pelo União Brasil estava com a palavra e discursando quando, de repente, a tela ficou preta. Com a falha, a emissora acabou paralisando o debate e indo para os comerciais. Minutos depois, ao retornar, Amorim Neto, mediador do evento, afirmou que houve uma "falha técnica", e sem conceder maiores detalhes deu sequência na programação.

A cena viralizou nas redes sociais e divergiu comentários entre telespectadores que assistiam ao debate.

"Tropeçaram nos cabos da TV Gazeta e o debate foi com Deus", disse um internauta.

Tropeçaram nos cabos da TV Gazeta e o debate foi com Deus. #DebateAlagoas pic.twitter.com/U5uCKQ04uO — Matheus Ribeiro (@srribeiro) October 28, 2022

Já outro internauta comentou sobre o tempo que o debate ficou fora do ar até que a programação fosse normalizada: "20 minutos depois a TV Gazeta AL ressuscitou"

20 minutos depois a TV Gazeta AL ressuscitou — Raphael (@raphaelplay) October 28, 2022

A TV Gazeta de Alagoas esqueceu de botar o debate? Tem mais de quinze minutos que está nesse moído e não começa... — Eliaquim (@O_Eliaquim) October 28, 2022

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.