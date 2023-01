Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados Deputado Otoni de Paula (MDB-RJ)

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), um dos aliados mais fiéis do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) ao longo dos últimos quatro anos, participou da posse de três ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta semana. Em entrevista para a CNN Brasil, o parlamentar relatou que está “aberto ao diálogo” e criticou o antigo chefe do Executivo federal.



As imagens de Otoni nas posses dos ministros viralizarem em grupos bolsonaristas e ele passou a ser detonado por apoiadores do ex-presidente. Ele também já estava mal visto pelos eleitores do antigo governante do Brasil por criticar os acampamentos na porta de quartéis do Exército.

“Bolsonaro tinha a obrigação ética de, sabendo que nada aconteceria depois da eleição do Lula, dizer isso ao povo. Ao sair do Brasil, ele acabou se apequenando”, reforçou o deputado federal. Ele pediu que os bolsonaristas deixem os acampamentos e aceitem o resultado das urnas.

Otoni de Paula seguirá na oposição

O deputado federal contou que continuará como opositor ao novo governo, mas que irá atuar com responsabilidade no Congresso Nacional. A explicação dele é que não torcerá pelo “quanto pior melhor” e fará de tudo para dialogar com os ministros do preosidente Lula.

“Continuo na oposição, mas não é porque não gosto do piloto do avião que irei torcer para ele cair”, relatou Otoni. “Não serei torcerei pro quanto pior melhor, e irei ser criticado à direita por isso”, completou.

O deputado Otoni de Paula ficou marcado nos últimos quatro anos por ter posicionamentos radicais. Ele recebeu apoio de bolsonaristas por realizar ataques contra o STF (Supremo Tribunal Federal). Não por acaso se tornou um dos investigados no inquérito das Fake News.

O parlamentar ainda se envolveu em enorme polêmica com o Partido dos Trabalhadores ao dizer que receberia petistas “à bala”.

Otoni de Paula nas posses de ministros

Otoni participou das posses dos ministros das Cidades, Jader Filho, dos Transportes, Renan Filho, e Simone Tebet, do Planejamento. Segundo o deputado, sua presença serviu para “prestigiar o MDB”.

“O partido é uma federação. Tem bolsonaristas e integrantes do governo, contra o qual serei intransigente nas pautas de costume. Mas, o que for bom, irei votar a favor”, concluiu.

