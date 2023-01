Reprodução Jornalistas são agredidos em BH durante ação da guarda civil em 'QG Bolsonarista' (06.01.2023)

Jornalistas e equipes de reportagem foram agredidos , nesta sexta-feira (6), por manifestantes bolsonaristas 'pró-ditadura militar' em frente ao 'QG' montado em frente ao Quartel do Exército em Belo Horizonte, capital mineira.

Manifestantes agridem equipe de reportagem em Belo Horizonte (MG) durante cobertura de ação da Guarda Civil Metropolitana que desmantelou 'QG Bolsonarista' de manifestantes à favor da volta da Ditadura Militar. #agressão #bolsonaristas #BH #equipetv #imprensa #bolsonaro #golpe pic.twitter.com/8cxZTVcXN7 — iG Último Segundo (@ultimosegundo) January 6, 2023

A Prefeitura de Belo Horizonte e a Guarda Municipal realizavam uma ação de remoção das estruturas das manifestações para desmobilizar os atos em frente ao Comando da 4ª Região Militar do Exército.

Outro vídeo feito pela repórter Sofia Leão, do portal BHAZ , mostra um homem com camiseta da seleção brasileira em 'desespero' ao ser retirado pelos guardas.



Manifestante com camiseta da seleção entra em desespero ao ser retirado de 'QG Bolsonarista' em Belo Horizonte (MG). pic.twitter.com/JlQPkvP38E — iG Último Segundo (@ultimosegundo) January 6, 2023

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, chegou a citar outro caso de violência contra equipes de reportagem ontem, o que teria motivado a decisão de remover os manifestantes.

Guarda Civil Metropolitana atua para remover bolsonaristas acampados em frente ao Quartel do Exército em Belo Horizonte (MG) #belohorizonte #qgbolsonarista #guardacivil pic.twitter.com/ldLvrK7cvK — iG Último Segundo (@ultimosegundo) January 6, 2023

Um fotógrafo do jornal Hoje em Dia divulgou agressão sofrida ontem (5) por manifestantes do mesmo QG na capital mineira, enquanto fotografava o acampamento. Ele alega ter recebido "socos, chutes e até pauladas", além de ter seu equipamento roubado, segundo nota do próprio jornal.

