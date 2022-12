Isac Nóbrega/PR - 01/11/2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL)

Uma portaria publicada nesta sexta-feira (30) no Diário Oficial da União (DOU) confirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) estará de viagem a Miami , nos Estados Unidos , durante todo o mês de janeiro de 2023, entre o dia 1º e 30.

No despacho, assinado pelo secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência, Mario Fernandes, é citado o afastamento dos servidores que vão fazer a segurança pessoal de mandatário na viagem. Além disso, Bolsonaro é citado como "futuro ex-presidente da República".

"Para realizar o assessoramento, a segurança e o apoio pessoal do futuro ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, em Agenda Internacional a realizar-se em Miami/Estados Unidos da América, no perídio de 1º a 30 de janeiro de 2023, incluído o período de deslocamento, com ônus", diz o secretário-executivo.

Na última quarta (28), a segunda Sargento Aline Amancio de Oliveira, Agente de Segurança Pessoal da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, viajou para a Flórida para preparar a chegada do mandatário aos EUA.

A publicação no DOU confirma a fala de interlocutores de Bolsonaro que afirmavam que o mandatário não daria prosseguimento a tradição de passar a faixa ao próximo presidente na cerimônia de posse, que acontece no dia 1º de janeiro.

