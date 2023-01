Ricardo Stuckert - 01.01.2023 Após cerimônia de posse, Lula posou ao lado de seus ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (6) que busca uma boa relação no Congresso Nacional e pediu que as 'brigas familiares' tenham um fim. O atual presidente também afirmou que o governo terá uma 'tarefa árdua, mas nobre' a frente a gestão do país.

Lula reiterou que a relação do governo com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal 'será a mais importante' em sua trajetória política. O presidante pediu que seja respeitado as políticas ambientais, as leis e a Constituição Federal.

Destaques do discurso de Lula na primeira reunião com ministros:

"Nossa tarefa é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa nobre. A gente vai ter que entregar esse país melhor"

"É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso, nós dependemos do Congresso e, por isso cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado, cada deputada, cada senador, cada senadora que o buscar"

Relação com Congresso Nacional

"Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido em se tratando de coisas boas para o povo brasileiro. Então, eu quero que vocês saibam que vocês contem comigo porque eu tenho consciência que não é o Lira que precisa de mim, é o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara. Não é o Pacheco que precisa de mim, é governo que precisa de um bom relacionamento com o Senado. E assim nós vamos governar esses quatro anos".



Lula diz que não vai abandorar ministros do governo

"Estejam certos que eu estarei apoiando cada um de vocês nos momentos bons e nos momentos ruins. Não deixarei nenhum de vocês no meio da estrada, não deixarei nenhum de vocês. Vocês foram chamados porque têm competência, vocês foram chamados porque foram indicados pelas organizações políticas que vocês pertencem, e eu respeito muito isso".



