Reprodução/ TV ALMG Romeu Zema discursa após tomar posse do governo de MG

Romeu Zema (Novo) tomou posse como governador reeleito de Minas Gerais neste domingo (1º), em cerimônia na Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte.



Em pronunciamento à imprensa, Zema afirmou que serão possíveis "muitas realizações" em seu novo mandato, que tem mais apoiadores que o iniciado há quatro anos.

"Para mim é uma satisfação estar aqui, mais uma vez, sendo reconduzido para mais quatro anos à frente do governo de Minas. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, os partidos que apoiaram nossa releição. Essa união demonstra que eu cheguei aqui, para esse segundo governo, numa situação muito diferente do primeiro. Se eu citasse os partidos que me apoiaram quatros atrás, eu citaria apenas o Partido Novo. Então, isso vai possibilitar a esse novo governo uma base na Assembleia e, consequentemente, muitas realizações", afirmou o governador.

Depois de falar com a imprensa, Zema foi ao Plenário da Assembleia Legislativa, onde fez seu discurso oficial. Na fala, lembrou dos feitos de sua gestão e reafirmou compromissos, como a entrega de hospitais regionais, a entrega do rodoanel e a expansão do metrô de Belo Horizonte, que classificou como "obras fundamentais para o governo de Minas".



"Meu compromisso é o de fazer nesse próximos quatros anos um governo muito melhor do que o primeiro", disse Zema.

