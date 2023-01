Divulgação/Alesp - 1º/01/23 O novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao tomar posse

Tarcísio de Freitas (Republicanos) tomou posse neste domingo (1º) como governador de São Paulo em cerimônia na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), após 28 anos de gestão do PSDB no estado.



Em seu discurso, Tarcísio prometeu trabalhar pelo combate à pobreza, pelo aumento da tecnologia nos serviços públicos e pelo setor econômico. O novo governador agradeceu Jair Bolsonaro (PL) por ter apostado na sua carreira política, e foi aplaudido.

"Na política, inicio meus agradecimentos, como não poderia deixar de ser, ao presidente Jair Bolsonaro, que me lançou este desafio", disse Tarcísio, recebendo muitas palmas dos presentes na Alesp. "Que enxergou o que ninguém havia enxergado naquele momento. Quanta ousadia", continuou, agradecendo Bolsonaro por tê-lo escolhido como ministro da Infraestrutura em 2019.

Em sua fala, Tarísio disse que "a responsabilidade de governar um estado como São Paulo é enorme, só não é maior do que a motivação de fazer a diferença". "Temos um estado desigual e a atenção às demandas populares deve ser o grande direcionador das ações do Estado", afirmou.

O governador ainda agradeceu à população de São Paulo pelo acolhimento, e relembrou uma das grandes críticas que recebeu durante a campanha eleitoral: o fato dele não ser paulista, mas sim carioca. "Hoje é dia de agradecer à população de São Paulo, que me acolheu de forma muito carinhosa. Que não perguntou de onde eu vim, e preferiu apostar no para onde ir", discursou Tarcísio.

O governador encerrou seu discurso prometendo entregar "pequenas coisas que mudam a rotina e fazem a diferença", como obras paradas. "A grande meta do mandato é fazer a diferença", disse.





