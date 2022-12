Fernando Frazão/Agência Brasil - 21/06/2022 Monteiro está em prisão preventiva desde novembro deste ano





A 34ª Vara Criminal do Rio de Janeiro marcou para o da 8 de fevereiro a audiência de instrução do ex-vereador Gabriel Monteiro. Ele está preso desde o dia 7 de novembro.

Monteiro está preso preventivamente sob acusação de estupro e o processo está correndo em segredo de justiça. A decisão sobre a data da audicência foi tomada pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron e a informação foi divulgada pelo blog do Ancelmo Gois, no jornal O Globo.

Ele está em uma cela individual, com 6 metros quadrado s, na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.





O abuso cometido pelo ex-vereador teria ocorrido no dia 15 de julho. Uma mulher disse que, após conhecer Gabriel na boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi levada para a casa de um amigo de Monteiro, no Joá, na Zona Sul e foi estuprada.

Segundo a vítima, ele agiu com violência, passando uma arma no seu rosto, empurrando-a na cama, dando tapas na cara e segurando os braços da mulher.

O ex-vereador também é acusado da prática de outros crimes sexuais, inclusive por filmar relações íntimas com uma menor e, por isso, teve o mandato cassado em agosto deste ano. Ele é a cusado de assédio moral contra assessores e de forjar situações para produzir conteúdos em suas redes sociais . Monteiro responde a todos esses crimes na Justiça.

