O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes acatou o pedido da equipe de transição do governo Lula (PT) e ordenou a suspensão temporária das autorizações de porte e transporte de armas de fogo e de munições em todo o território do Distrito Federal. A medida vale a partir das 18h desta quarta-feira (28) e será encerrada na segunda (2).



A restrição vale também para colecionadores, atiradores e caçadores. Segundo o magistrado do STF, quem não acatar a decisão nesse período, deverá ser autuado em flagrante por porte ilegal de arma. A medida serve para aumentar a segurança durante a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorrerá no próximo domingo (1°) em Brasília.

A equipe de transição do futuro governo está preocupada com uma possível tentativa de terrorismo no dia da cerimônia. A tensão aumentou desde 24 de dezembro, quando a Polícia Federal encontrou uma bomba instalada em um caminhão de combustível perto do Aeroporto de Brasília.

Os policias prenderam o empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos. Ele confessou que montou o artefato para “causar o caos” na capital federal no dia da posse.

Em seu depoimento, o homem falou que o ato foi planejado em conjunto com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que estão em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. O grupo tem como objetivo demonstrar resistência ao novo governo petista.

O grupo não aceita o resultado das eleições e tem feito manifestações antidemocráticas em várias partes do país. A principal reivindicação é que as Forças Armadas impeçam Lula de assumir o poder, fazendo com que Bolsonaro tenha um segundo mandato.

Flávio Dino acompanha o caso

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), contou para a GloboNews nesta semana que tem acompanhado o caso de perto. Ele relatou que os acampamentos nos quartéis estão sendo desmontados e que a posse de Lula acontecerá normalmente.

"O próprio investigado afirma que obteve explosivos exatamente nesse dito acampamento ao redor de um quartel. Então nós temos obviamente uma situação ilegal, que já está configurada, a bem da verdade, há bastante tempo. E, agora, de modo cabal. Evidentemente, nós esperamos que ao longo desta semana, as autoridades federais constituídas até o dia 31 tomem as providências legais", relatou.

