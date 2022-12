Reprodução/Twitter Simulação dos palcos que serão usados na posse de Lula

A socióloga Rosângela da Silva, futura primeira-dama do Brasil, postou nesta terça-feira (27) um vídeo que mostra uma simulação dos palcos onde artistas se apresentarão durante a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1° de janeiro de 2023.

O conteúdo publicado por Janja nas suas redes sociais mostra os dois palcos que serão serão utilizados por artistas como Pabllo Vitar, Duda Beat, Maria Rita, Drik Barbosa, Chico César, entre muitos outros, no Festival do Futuro.

As estruturas onde os cantores vão perfomar foram denominadas Gal Costa e Elza Soares, duas das maiores artistas brasileiras da história e que faleceram ao longo de 2022.





"E com vocês, Gal Costa e Elza Soares, assim serão os dois palcos que estão sendo montados em Brasília para o Festival do Futuro. É uma alegria dividir isso pela primeira vez com vocês porque o dia com que a gente sonhou finalmente está chegando e tudo vai ganhando forma", escreveu Janja.

E com vocês, Gal Costa e Elza Soares, assim serão os dois palcos que estão sendo montados em Brasília para o Festival do Futuro. É uma alegria dividir isso pela primeira vez com vocês porque o dia com que a gente sonhou finalmente está chegando e tudo vai ganhando forma. pic.twitter.com/AveNWZvsQn — Janja Lula Silva (@JanjaLula) December 27, 2022

Os shows acontecerão das 10h às 13h e, após uma pausa para a cerimônia oficial do petista para o seu terceiro mandato como presidente da República, as apresentações serão retomadas às 18h.

Aeroporto espera receber cerca de 150 pessoas



Entre os dias os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro, o Aeroporto Internacional de Brasília estima receber cerca de 150 mil passageiros para a posse do presidente eleito , segundo a Inframerica, concessionária que administra o terminal.

Ao todo, estima-se que sejam realizados 1.050 pousos e decolagens na capital federal nesse período. A cidade também irá receber, além dos voos comerciais, aeronaves de chefes de Estado e de representantes diplomáticos, que serão recepcionadas pela Base Aérea de Brasília para a posse do petista.

A Inframerica informou que durante essa semana e a posse de Lula o Aeroporto de Brasília terá reforço das equipes de segurança, em parceria com os órgãos de segurança pública do Distrito Federal e a Polícia Federal.

A informação já havia sido confirmada após a tentativa de terrorismo próximo ao local no último sábado (24) , e foi reforçada novamente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.