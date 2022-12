Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.12.2022 Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante anúncio de ministros

A cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem causado tensão na equipe de segurança que cuidará do evento. A preocupação aumentou ainda mais após a tentativa de ataque terrorista ocorrida próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília, no último sábado (24). Segundo a polícia, o atentado foi planejado seguindo "motivações ideológicas".

Além da segurança do petista, os órgãos se articulam para evitar confrontos entre bolsonaristas acampados em frente ao QG do Exército e as pessoas que irão até a capital federal participar do evento na Esplanada dos Ministérios.

Outra preocupação envolve o tradicional desfile do presidente eleito em carro aberto, a decisão de expor Lula em um local com milhares de pessoas já tem causado medo e colocado em xeque a necessidade de manter a tradição. Na capital federal, cerca de 90% do setor hoteleiro já ocupado.

Nesta terça-feira (24), Flávio Dino, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e o futuro ministro da Defesa, José Múcio, se reunem para discutir os últimos tramites sobre o esquema de segurança durante a posse do petista.

Após a tentativa de atentato terrorista na véspera de Natal, em que um bolsonarista armou uma bomba com o objetivo de explodir um caminhão com combustível no Aeroporto de Brasília, o futuro ministro da Justiça se pronunciou sobre reavaliar o esquema de segurança que envolve a posse de Lula no dia 1º de janeiro.

A posse do presidente Lula ocorrerá em paz. Todos os procedimentos serão reavaliados, visando ao fortalecimento da segurança. E o combate aos terroristas e arruaceiros será intensificado. A democracia venceu e vencerá. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) December 25, 2022

