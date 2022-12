O que ele disse à polícia?

À polícia o suspeito confessou ter montado os explosivos e afirmou que gastou cerca de R$ 170 mil com armas para distribuir para outros manifestantes no acampamento em frente ao QG do Exército e que planejava um possível atentado organizado na cidade. George ainda afirmou que o ato teve "motivação ideológica" e que queria "dar início ao caos" para provocar a decretação de estado de sítio no país.