Reprodução Ex-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concedeu aposentadoria voluntária a Silvinei Vasques , ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e réu por improbidade administrativa. Vasques foi exonerado do cargo na última terça-feira (20) .

Ele foi aposentado um dia depois, na quarta-feira (21). A informação, porém, só foi divulgada em publicação do Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta (23).

Vasques se tornou réu por pedir votos para o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante as campanhas eleitorais deste ano , enquanto ocupava a liderança da PRF .

No inquérito, o Ministério Público Federal (MPF) chegou a entrar na Justiça pedindo o afastamento de Vasques do cargo , dizendo que os bloqueios feitos por manifestantes bolsonaristas contra o resultado das eleições contribuíram para o "clima de instabilidade e confronto instaurado durante o deslocamento de eleitores". Ele é acusado de prevaricar frente aos atos antidemocráticos registrados em todo o país .

Segundo o MPF , desde o início das campanhas, Vasques vinha usando as redes sociais para fazer postagens de cunho eleitoral e, nas vésperas do segundo turno, pediu explicitamente votos para o então candidato à reeleição Jair Bolsonaro .

Silvinei Vasques também é investigado pelas barreiras feitas pela corporação nas estradas no dia da votação do segundo turno. Na ocasião, a população de diversos lugares pelo Brasil, principalmente do Nordeste, denunciaram que os agentes da PRF impediram a passagem de ônibus nas cidades em que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , havia vencido no primeiro turno. Adesivos com o símbolo do Partido dos Trabalhadores também teriam sido retirados dos veículos que passavam pelos locais.

Além disso, ele ainda é investigado pelo fato de que a cúpula da PRF estudava empenhar R$ 144 mil para pagar viagens de Vasques a Madri e Santiago a partir de dezembro.

A Polícia Federal também abriu um inquérito para apurar a conduta do ex-diretor-geral da corporação.

