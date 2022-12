Reprodução 23/12/22 Ciro Nogueira espalha outdoors em apoio a Bolsonaro no Piauí

O ministro- chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, fez uma homenagem para Jair Bolsonaro (PL). Nesta quarta-feira, o político espalhou cinco painéis em homenagem ao chefe do Executivo no Piauí, seu domicílio eleitoral. Na imagem, os dois aparecem abraçados ao lado de uma mensagem de apoio.

"Meu presidente, quero agradecer a oportunidade de estar ao seu lado neste governo e reconhecer seu trabalho em favor do povo do Piauí e do Brasil! Obrigado, capitão!", diz o texto.

Nesta quarta-feira, Ciro esteve no Palácio do Alvorada acompanhado do ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Célio Faria Júnior, e teria mostrado a Bolsonaro imagens da homenagem.

Histórico contrário

Ciro já posou em outdoors ao lado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha de 2018, na qual foi eleito senador.

Naquele ano, quando Fernando Haddad (PT) concorreu à Presidência e foi ao segundo turno com Bolsonaro, o então candidato apareceu em outdoors ao lado de Lula. Na ocasião, o seu partido, Progressistas, apoiava Geraldo Alckmin.

Nesta quinta-feira, Lula criticou o atual governo durante apresentação do relatório final da transição.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.