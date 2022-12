Ricardo Stuckert - 07.10.2022 Lula em encontro com senadora Simone Tebet (MDB-MS), em São Paulo

Nesta sexta-feira (23), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com Simone Tebet (MDB-MS) para definir o futuro da parlamentar em seu governo , que começa a partir de janeiro de 2023.

O petista vai deixar dois ministérios - Planejamento ou Meio Ambiente - à escolha de Tebet , que foi um dos grandes nomes de apoio à sua campanha presidencial. A definição das pastas a serem oferecidas a Tebet foi acertada em reunião com a cúpula do MDB.

O partido acredita que a senadora será ministra, a não ser que se recuse a ser indicada para essas pastas. Além disso, a sigla conta com um indicado da Câmara e outro do Senado, totalizando três ministérios.

Segundo membros do núcleo mais próximo de Tebet, a senadora havia citado a vontade de comandar a pasta do Desenvolvimento Social. Entretanto, na quinta-feira (22), Lula anunciou o nome do ex-governador e senador eleito Wellington Dias (PT-PI) como responsável pela pasta, por conta de sua atuação no Congresso para viabilizar a manutenção dos R$ 600 do futuro Bolsa Família com adicional de R$ 150 por criança de até 5 anos.

A senadora também já demonstrou certa recusa quanto ao Ministério do Meio Ambiente. Segundo aliados, ela afirma que se sentiria “tomando espaço” da deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP), que apoiou Lula desde o primeiro turno e é internacionalmente reconhecida no setor. A alternativa para conciliar esse caminho seria a indicação de Marina para a futura Autoridade Climática.

Se for para o Planejamento, Tebet seria uma boa ferramenta de articulação do governo Lula junto ao mercado financeiro e a agentes econômicos, já que parte significativa do empresariado apoiou a candidata do MDB no primeiro turno e, a partir da mobilização da parlamentar, aderiu a Lula na disputa final contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.