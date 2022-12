Reprodução / CNN Brasil - 22.12.2022 Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anuncia novos ministros





O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reune com a cúpula do MDB na tarde desta quinta-feira (22). Integrantes da equipe do petista apontam que os senadores Renan Calheiros (AL) e Eduardo Braga (AM), além do presidente do partido, deputado federal Baleia Rossi (SP), participam do encontro. A reunião ocorre horas depois de Lula anunciar a segunda leva de ministros do futuro governo sem a indicação de nenhum nome da legenda.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) desejava comandar o Ministério do Desenvolvimento Social, no entanto, o senador eleito Wellington Dias ficou com o posto. Caberá a ele gerir a pasta que cuida do Bolsa Família e que sempre teve sob o comando do PT durante os governos Lula e Dilma Rousseff.





O encontro com líderes do MDB pode confirmar o espaço de Tebet no governo. Ela passou a ser considerada para o Ministério do Meio Ambiente, pasta também cobiçada pela ex-ministra Marina Silva (Rede-SP).

Outro ponto que dificulta negociação do posto de Tebet é a alegação do MDB de que a senadora seria da cota pessoal de Lula. Com esse argumento, o partido tenta ganhar espaço em mais ministérios. No entanto, já foi avisado que caso Tebet assuma uma pasta a posição será descontada do total negociado.

