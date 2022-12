Divulgação PT : Ricardo Stuckert Marina Silva e Simone Tebet durante campanha de Lula nas últimas eleições

O futuro de Simone Tebet e Marina Silva (Rede) se cruzam na reda final dos anúncios ministeriais do futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

A pasta do Meio Ambiente chegou a ser oferecida à Tebet , mas devido a pressões internas no partido relacionadas ao perfil de Tebet, que representa o agro do Mato Grosos do Sul, o ministério que cuida da gestão da Amazônia pode ficar com Marina Silva .

Tebet foi a terceira colocada na última eleição e na disputa entre Lula e Bolsonaro, a senadora do MDB resolve manifestar apoio ao petista no 2º turno. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já anunciou 21 ministros do seu governo que terá um total de 37 pastas.

Quem serão os titulares dessas outras 16 pastas restantes?

Ainda não foram anunciados os nomes de comando do Ministério dos Povos Indígenas , Ministério da Previdência Social , Ministério do Esporte , Ministério das Cidades , Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional , Ministério do Meio Ambiente , Ministério dos Transportes , Ministério de Minas e Energia , Ministério das Comunicações , Ministério do Turismo , Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar , Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento , Ministério da Pesca e Aquicultura , Secretaria de Comunicação Social, Gabinete de Segurança Institucional, Ministério do Planejamento e Orçamento .

Lula passará o Natal em São Paulo e retornará a Brasília na segunda-feira (26), com agenda programada para concluir a lista com os nomes ainda não anunciados para o próximo governo .



