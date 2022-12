Reprodução/Instagram - 1612.2022 O ex-governador do Ceará e senador eleito, Camilo Santana será o próximo ministro da Educação

O futuro ministro da Educação, Camilo Santana , anunciado oficialmente pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , nesta quinta-feira (22), afirmou vai priorizar a alfabetização e a implementação de escolas em tempo integral.

Santana disse também que irá montar uma equipe de especialistas, incluindo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ( FNDE ).

"Focar na Educação Básica , na alfabetização na idade certa das nossas crianças, porque quando a gente não alfabetiza na idade certa compromete todo o ciclo educativo da criança. Vamos focar na escola em tempo integral, apenas aproximadamente 9% das escolas de ensino médio a ensino fundamental do país são de tempo integral", disse o futuro ministro a jornalistas.

Camilo Santana, que já foi governador do Ceará duas vezes elogiou a educação no estado.

'O Ceará é o primeiro lugar no Brasil com mais de 33% de suas escolas de ensino fundamental em tempo integral. No ensino médio conseguimos aumentar de 8% para 16%, mas ainda é muito pouco", acrescentou.

Quem é Camilo Santana?

Lula anunciou na segunda-feira o senador eleito e ex-governador Camilo Santana (PT) como o novo responsável pelo Ministério da Educação na sua gestão, que se inicia a partir de janeiro de 2023.

Camilo Santana é natural da cidade do Crato, no Cariri, e tem 54 anos de idade. O petista, que é professor e engenheiro agrônomo, governou o Ceará de 2015 a abril de 2022.

Antes de governar o Ceará, Camilo Santana foi deputado estadual (2007-2011) e secretário estadual de Desenvolvimento Agrário (2007-2011) e de Cidades (em 2011) durante os governos de Cid Gomes (PDT).

O cearense Camilo Santana é considerado, atualmente, uma das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores no Nordeste. Senador eleito com maior percentual de votos no Brasil, ele também governou o estado do Ceará por dois mandatos consecutivos, mantendo altos índices de popularidade.

16 ministros

Na manhã desta quinta, o presidente eleito anunciou 16 novos nomes de ministros que assumirão as pastas de seu governo a partir de janeiro de 2023.

Em pronunciamento no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) , Lula disse que ainda faltam 13 ministros para serem anunciados, mas que ele e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, iriam decidir ainda hoje os últimos nomes, que devem ser divulgados, no máximo, até a próxima segunda (26) ou terça (27).

No total, o novo governo vai contar com 37 ministérios, sendo 14 pastas a mais que no do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL).



Confira os novos nomes confirmados hoje:

Relações Institucionais - Alexandre Padilha

Secretaria-Geral da Presidência da República - Márcio Macêdo

Advocacia-Geral da União (AGU) - Jorge Messias

Ministério da Saúde - Nísia Trindade

Ministério da Educação - Camilo Santana

Ministério da Gestão e Inovação - Esther Dweck

Ministério de Portos e Aeroportos - Márcio França

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - Luciana Santos

Ministério das Mulheres - Cida Gonçalves

Ministério do Desenvolvimento Social - Wellington Dias

Ministério da Cultura - Margareth Menezes

Ministério do Trabalho - Luiz Marinho

Ministério da Igualdade Racial - Anielle Franco

Ministério dos Direitos Humanos - Silvio Almeida

Ministério da Indústria e Comércio - Geraldo Alckmin

Controladoria-Geral da União (CGU) - Vinícius Carvalho

