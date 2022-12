Rosinei Coutinho / STF Demitido por usar voo da FAB, José Vicente Santini é escolhido por Tarcísio de Freitas

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) , escolheu José Vicente Santini para ocupar o cargo de chefe do escritório do estado em Brasília.

Ele terá o papel de articular os interesses do governo paulista junto à União.

Ex-secretário-executivo da Casa Civil, em janeiro de 2020, Santini usou um avião da Força Aérea Brasileira ( FAB ) sem autorização para ir à Índia . Ele foi ao país representar Onyx Lorenzoni, que estava de férias e, no período, era o líder do ministério.

Depois disso, ele foi exonerado da pasta. Na época, Bolsonaro criticou Santini, dizendo que era "imoral" e que até os ministros costumavam usar voos comerciais para evitar gastos federais.

"Inadmissível o que aconteceu. Já está destituído da função de executivo do Onyx. Destituído por mim. Vou conversar com Onyx para decidir quais outras medidas podem ser tomadas contra ele. É inadmissível o que aconteceu, ponto final", afirmou Bolsonaro.

No ano seguinte, porém, Santini voltou a fazer parte do governo Bolsonaro, sendo nomeado para o cargo de secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública .

Amigo de infância dos filhos do presidente, hoje ele é assessor especial de Bolsonaro e tem um salário bruto de R$ 16.944,90, conforme o Portal da Transparência.

