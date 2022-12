Nelson Jr./SCO/STF - 02.12.2021 Moraes desbloqueia R$ 1,15 milhão do PL para pagamentos de salários

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, determinou, nesta quarta-feira (22), o desbloqueio parcial de recursos do Partido Liberal (PL). O montante liberado é de R$ 1.155.673,44 e vai para o pagamento dos salários de funcionários da legenda.

Moraes bloqueou, no fim de novembro, R$ 13.599.298,26 encontrados na conta do PL, em razão da multa de R$ 22,9 milhões aplicada ao partido por questionar resultados das urnas eletrônicas.

Na decisão, Moraes estabeleceu que o PL deve “deve juntar aos autos os comprovantes dos pagamentos das folhas salariais em 48 (quarenta e oito) horas após sua efetivação”.

Pedido

A liberação foi um pedido do PL. A sigla solicitou o desbloqueio de R$ 2,071 milhões para quitar os salários de dezembro e janeiro dos funcionários.

Em 22 de novembro, a coligação do presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu que o TSE invalidasse votos registrados em 279 mil das 472 mil urnas utilizadas no 2º turno.

O pedido cita um “bug” envolvendo os arquivos “log” das urnas de modelo 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Nos “logs” estão o código da cidade, a zona e a seção eleitoral da urna.

