O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro foram ao encontro de apoiadores que estavam aglomerados em frente ao Palácio da Alvorada na tarde desta terça-feira (20).

O casal, que acompanhou a cerimônia de arriamento da Bandeira Nacional, também viram os manifestantes realizarem um minuto de silêncio para “o presidente, o Brasil e a primeira-dama.” O ato é utilizado como uma homenagem e gesto de respeito após a morte de uma pessoa.

Os apoiadores entoaram o Hino Nacional e rezaram o Pai Nosso , enquanto o presidente acenou para eles, mas não discursou. A primeira-dama se ajoelhou no momento da reza.

presidente dá um alô ao povo. Michele se ajoelha em oração.

Na manhã desta terça-feira, Bolsonaro esteve no Palácio do Planalto. À tarde, recebeu no Alvorada os ministros das Comunicações, Fabio Faria, e o da Justiça, Anderson Torres, além do ex-ministro da Defesas, general Braga Netto.

Breves aparições

Desde a derrota nas eleições de 2022, Jair Bolsonaro pouco tem aparecido nas redes sociais e publicamente. No dia 9 de dezembro, o mandatário conversou com um grupo de apoiadores que estava em frente ao Palácio da Alvorada.

Em 15 minutos de discurso, Bolsonaro reclamou das críticas e disse que não é fácil se manter em silêncio.

"Estou praticamente há quarenta dias calado, não é fácil. Dói, dói na alma. Sempre fui uma pessoa feliz no meio de vocês, mesmo arriscando minha vida no meio do povo, como arrisquei em Juiz de Fora em setembro de 2018", afirmou o atual presidente.

