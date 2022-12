Guilherme Boulos / Twitter Guilherme Boulos diz que não será ministro no governo Lula

Em entrevista ao jornal O Globo divulgada nesta segunda-feira (19), o deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol-SP) negou que será ministro no futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Boulos, que participou ativamente da campanha e é um dos integrantes da equipe transição, afirmou que vai atuar na Câmara e deve ser candidato a prefeito de São Paulo daqui a um ano e meio.

“Não sou candidato a ministro. Cabe ao presidente Lula, que teve mais de 60 milhões de votos, montar o time dele. Nós defendemos que o Ministério das Cidades fique com a esquerda, e há grandes nomes para isso. Eu pretendo estar na Câmara dos Deputados no ano que vem”, disse.

O Psol passa por divergências internas quanto à ideia de integrar o governo Lula em 2023. A líder do seu partido na Câmara, Sâmia Bomfim (Psol-SP), disse que o partido não deve ter integrantes na base da próxima gestão para assegurar a defesa de algumas pautas específicas, ligadas à legenda.

Boulos minimizou as discordâncias do Psol, afirmando que elas são um "sinal de democracia partidária. De um partido vivo, militante e que não é cartorial”, disse na entrevista.

O deputado eleito afirmou que o Psol decidiu que não pleiteará ou terá cargos no governo. “Mas vamos respeitar e apoiar caso Sônia Guajajara seja indicada para o Ministério dos Povos Originários, por entender que essa é uma conquista histórica do movimento indígena”, completou.

Boulos também disse que não concorda com o apoio do PT à reeleição de Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara dos Deputados. A federação do partido de Lula formalizou o apoio em 29 de novembro. Com o apoio do grupo, Lira reúne 16 partidos que endossam sua recondução por mais 2 anos.

“Compreendo a decisão do PT para compor uma base mais ampla de governabilidade. Mas não concordo. Lira está muito ligado ao apoio a Bolsonaro. O ideal era buscar outro nome de unidade da coalizão que elegeu Lula ”, declarou Boulos.

