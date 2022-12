Reprodução / TV Globo - 29.09.2022 Kelmon Luis de Souza, que se denomina Padre Kelmon

O ex-candidato do PTB à Presidência da República, o Padre Kelmon foi desligado da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil . Ele agora está proibido de falar ou ministrar em nome da instituição.

A informação foi divulgada na última sexta-feira (16), pela própria Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil e assinada pelo arcebispo metropolitano no Peru e autoridade máxima da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru, Mor Francisco Ángel Ernesto Móran Vidal, e o Mons. Miguel Phellype Thiago Martins, vigário episcopal no Brasil.

“Decidimos cancelar a Provisão 0025/21 conferida ao Pe. Kelmon Luis da Silva. Também informamos que decidimos desencardinar (sic) do clero o Pe. Kelmon Luis da Silva e também o Pe. Lucas Soares Chagas. Dessa forma, os mesmos ficam proibidos de ministrar os sacramentos e de falar em nome da Igreja Ortodoxa do Peru-Tradição canônica Síro Ortodoxa Malankara Indiana”, declarou a igreja.

O Padre Kelmon publicou um comunicado oficial nas redes sociais nesta segunda-feira (19), contando que pediu a liberação do cargo, a excardinação.

"Após deliberação entre o Padre Kelmon, eu (João Damasceno) e Padre Nildo (Pedro), decidimos pedir EXCARDINAÇÃO da Igreja Ortodoxa do Perú no Brasil. É importante salientar que não fomos desligados por decisão dos clérigos da referida igreja, mas nós que o pedimos e assim foi concedida, somos pois muito gratos pelo tempo que passamos na Igreja do Perú e desejamos bençãos celestiais para todos as suas autoridades eclesiásticas. Decidimos pedir INCARDINAÇÃO na Igreja Ortodoxa Grega da América e Exterior, o que foi aprovado pelo seu Santo Sínodo. O Padre Kelmon está pois apto para celebrar os Santos Sacramentos e foi ELEITO BISPO para as missões no Brasil, dentro em breve ocorrerá sua Sagração", disse a nota de Kelmon.

Quem é Padre Kelmon?

Kelmon disputou a presidência após a impugnação da candidatura do presidente nacional do PTB, o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ele foi o sétimo mais votado com 81.129 votos (0,07%).

Ele se tornou um dos temas mais comentados após a participação no debate presidencial da TV Globo, no dia 29 de setembro, último antes do primeiro turno das eleições. Kelmon travou embate com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com a senadora Soraya Thronicke (União), que chamou ele de "padre de festa junina" .

No portal do partido, ele é descrito como um "homem cristão, conservador e de direita, que sempre se dedicou à igreja e ao combate da esquerda no país". O padre ajudou na criação do Movimento Cristão Conservador e lidera o Movimento Cristão Conservador Latino Americano (Meccla).

Além disso, o ex-candidato ficou conhecido por vídeos em seu canal do YouTube em que convoca apoiadores para manifestações a favor de Bolsonaro. Admirador dos políticos Levy Fidélix e Enéas Carneiro, também usa a plataforma para denunciar a "islamização" e a "perseguição" a cristãos no Brasil. Kelmon já foi filiado ao PT.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.