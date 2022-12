Divulgação/Ricardo Stuckert Lula torcendo para o Brasil nesta Copa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou uma enquete no Twitter perguntando quem os brasileiros desejam que vença a partida entre França e Argentina , na final da Copa do Mundo . O confronto acontece no próximo domingo (18), às 12h, no Catar.

Para quem os brasileiros vão torcer domingo? — Lula (@LulaOficial) December 16, 2022

Na última quarta-feira (14), após a vitória da França contra Marrocos, Lula também usou o Twitter para desejar boa sorte aos chefes de Estado de França e Argentina, Emmanuel Macron e Alberto Fernández.

"Boa sorte no domingo, amigos @alferdez @EmmanuelMacron", escreveu o presidente eleito.

Relações Internacionais

Fernández e Lula tem uma amizade de longa data. Em 2019, o presidente argentino visitou o petista na prisão, em Curitiba. Ele ainda foi um dos primeiros líderes mundiais a parabenizar o novo presidente eleito do Brasil.

"Parabéns, Lula! Sua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina. Um tempo de esperança e futuro que começa hoje. Aqui você tem um parceiro para trabalhar e sonhar alto com a boa vida de nossos povos", escreveu Fernández após o resultado do segundo turno das eleições 2022.

Logo depois o presidente argentino embarcou para o Brasil para cumprimentar pessoalmente Lula pela vitória no pleito.

Macron também tem uma boa relação com Lula. Após o segundo turno, o presidente da França desejou renovar vínculos de amizade entre as nações.

"Parabéns, querido Lula, por sua eleição que abre uma nova página na história do Brasil. Juntos, uniremos forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países", disse Macron no dia 30 de outubro.

No dia seguinte, o francês telefonou para o presidente eleito e disse que estava "esperando" pela eleição de Lula "com muita impaciência". Macron também menciona estar satisfeito por "relançar a parceria estratégica à altura da história" entre França e Brasil.

A conversa foi registrada em vídeo e publicada pelo presidente da França.

