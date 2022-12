Reprodução/Youtube Flávio Dino, futuro ministro da Justiça

O futuro Ministro da Justiça e Segurança Pública , Flávio Dino (PSB-MA), revelou nesta sexta-feira (16) que a transição trabalha para que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ande em carro aberto na posse que ocorrerá no dia 1° de janeiro de 2023. Em entrevista para o Estadão, ele também deixou claro que não vai haver bloqueios em estradas com grande intensidade durante o governo do PT.



Com a revolta de bolsonaristas por causa da derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL), a equipe de segurança de Lula iniciou um trabalho especial para que nenhum incidente aconteça no dia da posse. Muitos lulistas passaram a questionar se o presidente eleito andará em um carro aberto. Segundo Dino, a Polícia Federal tem se organizado para que tudo ocorra dentro da normalidade.

“O planejamento vai todo nessa direção, porque ele envolve a mobilização de um grande efetivo. Estou falando de milhares de policiais e de algum tipo de diálogo com o GSI. O dia 1.º de janeiro não é um dia muito suscetível a mobilização, a não ser de quem está motivado a participar. Essa assimetria entre eventuais inconformados e aqueles que estarão festejando também é uma proteção”, explicou.

Flávio Dino diz que governo Lula trabalhará contra atos golpistas

Dino foi questionado se há riscos de ter paralisações em rodovias federais durante o governo Lula. O futuro Ministro da Justiça e Segurança Pública confessou que existe chance, mas que elas são mínimas. Também garantiu que, caso ocorram bloqueios, serão feitos por poucas pessoas.

“Se eu disser em termos absolutos que isso não vai acontecer de forma alguma, é uma declaração que se choca contra a dimensão continental do Brasil. De modo generalizado não vai acontecer. A PRF estará, na prática, sob nosso comando. Pode ter um ponto ou outro, mas sinceramente não acredito. Se houver, seria uma coisa muito pequena, muito isolada, muito irrelevante. Acho realmente que o pior passou”, completou.

Flávio Dino foi governador do Maranhão entre 2015 e 2022 e conseguiu ser eleito senador nas eleições deste ano. O ex-juiz federal aceitou o convite de Lula para ser Ministro da Justiça e Segurança Pública a partir do dia 1° de janeiro de 2023.

