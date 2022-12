Isac Nóbrega/PR - 26.11.2022 Jair Bolsonaro (PL)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) costurou uma espécie de trégua com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes . O político pediu para aliados enviarem um recado ao presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dando indícios de que pretendia levantar a bandeira de paz. Porém, o tiro saiu pela culatra porque foi solenemente ignorado.

Atores políticos afirmam que a preocupação atual de Bolsonaro é uma só: ir para a prisão. Como a coluna já antecipou, ele vem buscando diversas estratégias para evitar isso, inclusive se autoproclamar presidente em 2023, ou até mesmo radicalizar ainda mais no discurso para voltar aos braços do fã clube e dificultar uma ordem de prisão.

Com a proximidade de sua saída do Palácio do Alvorada, o presidente teria ficado paranoico. "Ele só fala que não quer ser preso", revelou uma fonte. Para evitar a cadeia, Bolsonaro foi aconselhado por um político experiente e que já saiu de muitas enrascadas com a Justiça, que o melhor caminho é buscar a paz. "O presidente chegou a mandar uma mensagem para Alexandre de Moraes no zap", revelou um assessor.

O teor da mensagem ninguém sabe porque o mandatário não quis mostrar a ninguém. Mas segundo ele confessou a pessoas próximas, a manifestação seria um recado de que pretende viver em paz. "O presidente sinalizou até que não pretendia mais voltar à vida pública e que iria curtir a aposentadoria se soubesse que ninguém importunaria a ele ou aos filhos", diz.

Na visão de aliados isso é o máximo que Bolsonaro consegue fazer como pedido de desculpas e já foi um esforço e tanto. Mesmo assim, a classe ideológica, preocupada em ter seu líder preso, considerou como um passo importante para a pacificação junto ao STF. Na visão do grupo, se o presidente for preso não haverá a mesma mobilização que houve em torno de seu principal adversário, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

O problema é que faltou combinar com Alexandre de Moraes. O presidente do TSE até viu a mensagem, como foi comprovado pela confirmação de recebimento, mas não respondeu e ignorou solenemente a tentativa de aproximação de Bolsonaro. No meio político, o silêncio foi visto como forma de pressão para que Bolsonaro não saia da linha porque a prisão será sempre uma sombra para ele.

