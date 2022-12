Reprodução: Senado Federal - 06/07/2022 Sessão no Congresso Nacional

Foi aprovado nesta sexta-feira (16), pelo Congresso Nacional , um projeto de resolução que visa redistribuir os recursos das emedas de relato , mas levando em consideração o tamanho das bancadas partidárias da Câmara no Senado.

Paralelamente, tramita em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a discussão da legalidade das emendas de relator , também conhecidas como Orçamento Secreto, perante os questionamentos acerca da transparência e a falta de critérios para a distribuição da verba pública.





No julgamento do STF, foram cinco votos a favor de barrar o Orçamento Secreto, contra quatro para mantê-lo, porém com políticas de trazer maior transparência e adotar critérios de distribuição . O STF deve concluir a votação com o parecer dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.

A maioria dos partidos orientou que os parlamentares votassem a favor do projeto. Dentre os partidos estão do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Vale ressaltar a posição contrária que Lula tomou durante as eleições acerca da emenda de relator .

O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) criticou a votação do projeto , afirmando que irá recorrer contra a decisão, para que seja anulado os efeitos dela. A argumentação é a de que a proposta mantenha a lógica do orçamento secreto.

Em entrevista após a sessão do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) disse que o projeto aprovado é bom para o aprimoramento das emendas de relator . "Caberá ao STF uma análise jurídica e constitucional, mas considero que o projeto de resolução aprimora para melhor um instituto de prerrogativa parlamentar que, no fundo, interessa aos entes federados", reforçou.

