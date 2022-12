Theo Marques/Agência O Globo - 02.05.2022 Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, quando foi preso pela Lava-Jato

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deve decidir nesta sexta-feira (16) se concede liberdade ao ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. Uma ordem de prisão, em análise, mantém o político na cadeia.

Leia também STF vota processos envolvendo a liberdade de Sérgio Cabral

O resultado no placar é de 2 votos a 2 no plenário virtual. O voto do ministro Gilmar Mendes ainda está pendente e terá até a meia-noite dar parecer. Cabral está preso desde 2016 em razão de investigações em processos da Operação Lava Jato.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.