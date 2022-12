Reprodução - 13.12.2022 Em discurso polêmico, cacique Serene diz que Lula 'não sobe a rampa'

O pastor José Acácio Serere Xavante (Patriota), cacique da etnia xavante afirmou que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não tomará posse do governo. Ele também questionou a lisura do sistema eleitoral brasileiro e chama o PT de “quadrilha”. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o cacique falando sobre o assunto.

A fala antecedeu o discurso que o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez a apoiadores, na última sexta-feira (9), no Palácio da Alvorada. "PT é quadrilha. Eles não podem tomar o nosso país. (…) Lula ladrão. Lula não vai subir a rampa, não vai tomar posse".

O cacique foi preso temporariamente nesta segunda-feira (12) por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Eleitoral, atendendo a pedido da Procuradoria Geral da República.

Moraes afirmou que Serere teria praticado condutas ilícitas em ato contra a vitória de Lula. O indígena teria convocado pessoas armadas a impedir a diplomação de candidatos eleitos.

Em 30 de novembro de 2022, o cacique foi filmado em ato contra a vitória de Lula em frente ao Congresso Nacional. Na ocasião, disse que arrancaria Moraes do STF “pelo pescoço”.

