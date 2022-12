Reprodução: Commons - 10/05/2022 Governador Cláudio Cástro

O governador reeleito do Rio de Janeiro , Cláudio Castro , teve as contas de campanha reprovadas pelo Ministério Público Eleitoral. O parecer, assinado pela procuradora regional eleitoral Neide Cardoso de Oliveira, pede a reprovação e a devolução de cerca de R$ 3,2 milhões aos cofres públicos.

A recomendação do MP Eleitoral será analisada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ). A campanha de Castro, que nega irregularidades, encaminhou, nesta segunda-feira (12), uma manifestação ao TRE-RJ para esclarecer “divergências interpretativas relacionadas aos documentos” da prestação de contas.

O pedido do MP Eleitoral se baseia em um parecer da área técnica do TRE-RJ sobre a prestação de contas de Castro, que contesta gastos em um valor estimado de R$ 2,240 milhões com empresas de locação de veículos que utilizam da subcontratação sem a devida apresentação de documentos comprobatórios da realização do serviço.

Além disso, o parecer técnico diz que não foi comprovado a entrega de serviços contratados em diversas outras áreas. O valor (R$ 723,3 mil) ainda teria saído do fundo eleitoral.

“Tais irregularidades são, inequivocamente, suficientes para a rejeição das contas, por representarem vícios graves e insanáveis, (...) o que compromete a correta análise das finanças utilizadas na campanha e enseja a desaprovação dessas”, disse a procuradora.

Em nota, a coligação de Castro negou as irregularidades e afirmou que “todos os gastos foram feitos com transparência e seguindo as normas vigentes da Legislação Eleitoral”. A equipe jurídica da campanha do governador alegou ainda que “causa estranheza” o argumente de que houve falhas na locação de veículos.

A campanha disse ter enviado à Justiça Eleitoral os detalhamentos das rotas percorridas pelos automóveis contratados. Ela disse ainda ter acrescentado algumas informações nesta segunda-feira com “relatório fotográfico com veículos e respectivas equipes transportadas”, e uma “amostragem” das subcontratações.

