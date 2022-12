Divulgação/Ricardo Stuckert Lula torcendo pela Brasil

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , cumprimentou a seleção brasileira após a derrota do time contra a Croácia nesta sexta-feira (9) na Copa do Mundo do Catar . O petista ainda parabenizou o jogador Neymar pelo desempenho.

"O Brasil se esforçou, Neymar fez um belo gol e o time merecia mais. Meus cumprimentos aos jogadores e comissão técnica. Vamos em frente que na vida jamais podemos desistir", escreveu Lula no Twitter.

O Brasil se esforçou, Neymar fez um belo gol e o time merecia mais. Meus cumprimentos aos jogadores e comissão técnica. Vamos em frente que na vida jamais podemos desistir 🇧🇷 — Lula (@LulaOficial) December 9, 2022

Antes do jogo, o petista manifestou apoio à seleção brasileira. "Bom dia. Aqui em Brasília seguimos trabalhando para construir um novo governo e futuro para o povo brasileiro. E hoje, meio-dia, tem jogo do Brasil. Torço para nosso time fazer uma boa partida, com muitos gols comemorados com alegria e dança", publicou o presidente eleito.

Adeus à Copa

A Seleção ficou no empate no tempo normal contra a Croácia, saiu na frente na prorrogação, mas acabou cedendo a igualdade em 1 a 1. Nas cobranças de pênalti se despediu ao ser derrotada por 4 a 2. Brilhou novamente a estrela do goleiro Livakovic, que defendeu a cobrança de Rodrygo.

Com a classificação, a Croácia vai encarar o vencedor de Argentina e Holanda na semifinal da competição. A partida entre a equipe de Lionel Messi e os europeus também acontece nesta sexta-feira.

