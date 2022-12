Ricardo Stuckert - 10.03.2021 Lula





O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, conversaram ao telefone nesta sexta-feira (9). Em nota, o governo britânico aponta que os tópicos debatidos foram democracia, cooperação e sustentabilidade.

"O primeiro-ministro reiterou suas felicitações ao presidente eleito Lula da Silva por sua vitória nas eleições brasileiras de outubro. Os dois líderes concordaram com a importância de promover valores democráticos", diz o texto.





Segundo o governo britânico, foram discutidas maneiras de fortalecer a cooperação entre as duas nações.

"Os líderes destacaram a importância de tomar medidas para reverter a perda florestal, e o presidente eleito atualizou o primeiro-ministro sobre seus planos para preservar a biodiversidade e fazer a transição para uma economia mais verde", aponta a nota.

