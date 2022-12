Reprodução: Instagram / @rodarico Roda gigante de São Paulo

São Paulo ganhou a maior roda gigante da América Latina , com 91 metros de altura. A estrutura metálica de mil toneladas, com espaço para 336 visitantes por vez, alocados em 42 cabines, foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (9). Do alto da atração, é possível ter uma visão privilegiada da Zona Oeste paulistana.

De um lado, o visitante enxerga a ponte do Jaguaré, a Marginal do Rio Pinheiros e a área verde do Pico do Jaraguá. Do outro, há a vista de todo o Parque Villa-Lobos — anexo ao Parque Cândido Portinari, onde fica a roda-gigante. O passeio dura cerca de meia hora. Em cada cabine panorâmica cabem até oito pessoas que podem comer, beber, usar wi-fi, conectar suas músicas favoritas bluetooth e até realizar pedidos de casamento com espumante e pétalas de rosa.

A instalação da roda-gigante, em uma área de 4.500 metros quadrados no parque, se deu por meio de uma parceria com o governo de São Paulo e tem um contrato inicial para dez anos — embora a São Paulo Big Wheel (SPBW), empresa ganhadora da concorrência, tenha interesse em renovar o prazo. O projeto está relacionado aos planos de revitalização do Rio Pinheiros.

Para fechar o acordo, a SPBW comprometeu-se a repassar o valor de R$ 170 mil, ou 10% do faturamento, o que for maior, aos cofres públicos. Espera-se que o faturamento mensal supere a meta de R$ 1,7 milhão e receba até 1 milhão de visitantes por ano.

Os passeios ocorrem de terça à domingo das 9h às 21h e custam R$ 50. Estudantes e crianças de até 12 anos pagam R$ 25. O valor para fechar uma cabine para oito pessoas começa a partir de R$ 350. Não há restrição em relação à idade dos interessados no passeio.

