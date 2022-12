Reprodução/CNN Lula anuncia cinco ministros para o seu governo (09/12/2022)

O presidente eleito Luiz Inacio Lula da Silva (PT) anunciou na manhã desta sexta-feira (9) os nomes de cinco ministros do futuro governo. Contudo, a pasta de Planejamento ainda está com nome mantido em segredo. Lula chegou a brincar com os jornalistas que sobre a necessidade de notícias novas para a sobrevivência da imprensa.

"Eu já poderia ter indicado hoje, mas é que eu tô indicando hoje é novidade, mas amanhã já seja notícia velha e vocês precisam de notícias nova todo dia", brincou.

O presidente eleito disse que já tem o nome do Ministério do Planejamento está definido, mas que o anúncio será feito somente semana que vem. Para Lula, o futuro ministro precisa trabalhar com Haddad para não haver divergência entre os dois ministérios.

'Será o perfil de um cara que esteja apto a cuidar do Ministério do Planejamento, do orçamento e que seja um ministro bastante afinado com o Ministério da Fazenda".

Nomes dos ministros anunciados nessa sexta-feira

No Ministério da Fazenda, Fernando Haddad. Na Casa Civil, Rui Costa. Na Defesa, José Múcio Monteiro. Na Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino e Relações Exteriores, Mauro Vieira.

