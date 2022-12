Kiara Worth/UNclimatechange - 16.11.2022 Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na COP27

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) deve anunciar nesta sexta-feira (09) pelo menos cinco ministros que farão parte de seu governo a partir de 2023. A informação foi dada na quinta (8) pela presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann , que confirmou uma coletiva do petista partir das 10h15.

Os indicados nesta primeira leva devem ser Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda e José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa. Haverá a oficialização de Flávio Dino para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e de Rui Costa para a Casa Civil. Para chefiar o Itamaraty deve ser escolhido o embaixador Mauro Vieira .

Também há uma cogitação por parte do petista para anunciar a governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), para o Ministério da Educação e a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, para o Ministério da Saúde.

“A questão dos ministérios, o presidente deve começar amanhã a divulgar. Ele acabou de me chamar lá para o final da tarde para a gente conversar porque ele está querendo, pelo menos, amanhã anunciar alguns nomes de ministros”, disse Gleisi nesta quinta (8) em reunião do Diretório Nacional do PT.

Pelo menos 8 nomes já foram definidos por Lula que sinalizou a sua equipe a intenção de oficializar os novos integrantes de seu governo neste primeiro momento.

Segundo Hoffmann o futuro mandatário pretendia anunciar sua equipe apenas depois da sua diplomação, que será realizada na segunda-feira (12), no entanto, ele resolveu acabar com “especulação”. “Ele acha que tem muita especulação, muita coisa. Então, aquilo que ele já tem certeza, ele está querendo divulgar amanhã”, disse....

Desde a eleição de Lula, o PT reivindica mais espaço na formação do novo governo do petista e teme que outras siglas que não o apoiaram na campanha eleitoral, mas que agora, no entanto, querem integrar sua base de governo fiquem com pastas importantes e com bom orçamento. Gleisi afirmou que o partido considera como estratégico comandar a Casa Civil e o ministério da Fazenda.

“É o partido do presidente da República, acho que é até natural. Além de ser do partido, tem de ser de muita confiança do presidente, de muita relação com ele”, disse.

Após ser questionada sobre como o petista distribuiria as pastas entre aliados, Gleisi disse que o PT “tem tamanho” , mas defendeu a participação de aliados.

“Claro que o PT tem a compreensão de que os aliados têm que participar do processo, mas obviamente também nós sabemos também o tamanho que nós somos, o tamanho que é o PT e a importância que teve nesse processo. É o maior partido da coligação e é o partido do presidente“, afirmou.

“A gente tem feito uma discussão sobre ministérios que achamos importantes e que têm a ver com a nossa história, com as nossas causas, que são ministérios da área social”, disse Hoffmann ao afirmar que PT montou uma comissão interna para discutir com Lula não apenas quais ministérios comandará no próximo governo.

Segundo Gleisi, o tempo que de espera para anunciar os ministérios de Lula foi devido ao trabalho dos grupos temáticos da transição, que faziam um diagnóstico da atual situação do orçamento público e do governo federal.

“Antes era ruim por causa dos grupos da transição, com o pessoal trabalhando, fazendo levantamento, discutindo as coisas. Agora no domingo entregam os relatórios finais de todos os grupos, então é bom mesmo já ir tendo os ministros responsáveis por cada área para fazer os encaminhamentos”, afirmou.

