O presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou chegar aos ouvidos de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) que quer fazer um acordo que o mantenha fora da prisão. A pessoas próximas, o futuro ex-governante do país vem expressando que está com medo de ser preso nas primeiras semanas fora do poder. Mas não é essa a tendência que se discute nos bastidores da Corte.

Desde que perdeu as eleições, Bolsonaro vem ouvindo todo tipo de conselho, inclusive de se autoproclamar presidente , conforme revelou a coluna, ou até de radicalizar nos discursos para mostrar força diante de sua plateia . O problema é que toda sugestão vem do entorno do núcleo duro, mas o próprio presidente não vem mostrando a mesma disposição de seguir desafiando o Poder Judicário e as leis.

"Eu vou ser preso", chegou a escrever ele em troca de mensagens com pessoas próximas. A coluna ouviu de três pessoas que Bolsonaro está paranoico com a ideia de ir parar atrás das grades e fala disso todos os dias. "Ele já chegou até a dizer que Alexandre de Moraes escreveu a ordem de prisão e que sai do Palácio da Alvorada direto para a cadeia", revelou uma fonte.

Em um jantar com membros do PL em que estiveram presentes os filhos do presidente e Valdemar da Costa Neto, ele demonstrou preocupação com o futuro por medo de ficar preso. Bolsonaro revelou que, se houver um mandado de prisão, dificilmente alguém conseguiria a revogação. Nas palavras dele, Alexandre de Moraes iria jogar a chave fora após o prender.

Mas o clima no STF é o oposto da preocupação do presidente. Tanto pessoas próximas a Moraes quanto assessores de outros ministros garantem que não há nenhum movimento para prender Bolsonaro. A visão atual do STF não é de provocações ou vingança, embora não haja nenhuma disposição em baixar a cabeça para tentativas de golpe ou manifestações contra a democracia.

Para um funcionário da Corte, uma suposta ordem de prisão de Bolsonaro só tem um caminho: se ele incentivar atos golpistas ou fizer declarações de cunho antidemocrático depois que sair do poder. "O STF não vai prender o presidente numa situação normal", garantiu a fonte ouvida pela coluna. Por outro lado, a Corte também não pretende arquivar os processos, que terão trânsito natural dentro dos julgamentos. "Se ele for condenado, pode até ir para a cadeia, mas isso levará tempo", concluiu a mesma fonte.