Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 09.11.2022 O presidente eleito, Luis Inácio Lula da Silva

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira (9) o nome de cinco ministros que devem atuar na Esplada dos Ministérios no próximo mandato.

Lula disse que a sociedade brasileira precisa respirar um 'ar novo' e que tomou a decisão porque precisa de pessoas para começar a trabalhar.

"Nós não temos o direito de não fazer a coisa correta"

Ministros anunciados

- Fernando Haddad, Ministro da Fazenda

- Rui Costa, Ministro chefe da Casa civil

- José Mucio, Ministro da Defesa

- Flávio Dino, Ministro da Justiça

- Mauro Vieira, Relações Exteriores

