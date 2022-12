Alan Santos/PR - 6.12.22 Jair Bolsonaro vai perder o foro especial quando deixar a presidência

Pesquisa Ipec divulgada nesta quinta-feira (8) mostra que o presidente Jair Bolsonaro (PL) caminha para o encerramento de seu mandato com avaliação positiva (ou seja, bom ou ótimo) de 39% dos brasileiros. Por outro lado, 36% dos entrevistados reprovam o mandato do ex-capitão.

O levantamento questionou o que as pessoas estão achando do governo até o momento. As respostas foram:

Ótimo: 15%

Bom: 24%

Regular: 23%

Ruim: 10%

Péssimo: 26%

Não sabe/ não respondeu: 2%

Apesar da derrota, o mandatário foi capaz de melhorar a percepção de seu governo: o Ipec divulgou uma pesquisa em 24 de outubro, seis dias antes do segundo turno, que indicava uma aprovação de 36% da gestão Bolsonaro. Por outro lado, 40% achavam seu governo ruim ou péssimo. Em setembro, o índice de aprovação a Bolsonaro era de 29%.

Expectativas para o governo Lula

A Pesquisa Ipec também levantou as expectativas da população sobre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a pesquisa, 45% acreditam que o terceiro mandato do petista será melhor que os dois anteriores. Para 22%, será igual, e para 26%, a nova gestão será pior. Confira as avaliações:

Ótimo: 18%

Bom: 32%

Regular: 20%

Ruim: 7%

Péssimo: 18%

Não sabe/ não respondeu: 5%

Quanto à equipe de transição de Lula, 58% fizeram uma avaliação positiva. Outros 33% pensam o contrário, e 9% não souberam responder.

A pesquisa ouviu 2 mil pessoas em todo o país, entre os dias 1º e 5 de dezembro.

