Divulgação/Ricardo Stuckert Lula comemorou a vitória da seleção brasileira sobre a Coreia do Sul

Nesta sexta-feira (9), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) manifestou seu apoio à seleção brasileira de futebol e fez um pedido aos jogadores nas redes sociais, que comemorem os gols que fizerem com as famosas "dancinhas" .

O Brasil enfrenta a Croácia pelas Quartas de Final da Copa do Mundo . A partida acontece ás 12h [horário de Brasília].

"Bom dia. Aqui em Brasília seguimos trabalhando para construir um novo governo e futuro para o povo brasileiro. E hoje, meio-dia, tem jogo do Brasil. Torço para nosso time fazer uma boa partida, com muitos gols comemorados com alegria e dança", publicou o petista no Twitter.

Historicamente, os jogadores brasileiros têm um costume de comemorar os gols com algum tipo de dança. No entanto, algumas pessoas passaram a criticar as danças dos esportistas nos últimos meses. O episódio mais recente foi o do ex-jogador do Manchester United e comentarista britênico Roy Keane .

Na Espanha, há poucas semanas, o atacante Vinícius Júnior foi alvo de injúria racial por parte de um comentarista que afirmou que o jogador brasileiro fazia "macaquices" na comemoração dos gols.

Anúncio de ministros

Nesta sexta, a partir das 10h, Lula deve anunciar o nome de futuros ministros de seu governo. Este será o primeiro desde a vitória do petista nas eleições em 30 de outubro.

Entre os nomes, estão: Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Flávio Dino (Justiça), José Múcio Monteiro (Defesa).

