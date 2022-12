Ascom/Ufal - 08.12.2022 Restaurante Universitário da Ufal

A Universidade Federal do Alagoas ( Ufal ) informou que irá fechar o Restaurante Universitário por falta de dinheiro para manter as atividades e a compra de alimentos na unidade. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira (7), dias após o Ministério da Educação ( MEC ) divulgar um bloqueio de verbas à instituições de ensino superior da rede federal.

O reitor da universidade, Josealdo Tonholo , repassou a informação através das redes sociais da Ufal. Veja o comunicado abaixo:

"Infelizmente alguma medidas devem ser tomadas, como o fechamento do Restaurante Universitário por absoluta falta de comida; provavelmente teremos problemas com o pagamento de bolsas, com o pagamento de fornecedores e, assim que a nossa universidade tiver a informação segura sobre o repasse , sobre a recomposição do orçamento, nossa equipe vai estar preparada para tomar as decisões e as ações necessárias", disse Josealdo Tonholo.

No final de novembro, o governo federal anunciou um bloqueio no Orçamento de 2022 de cerca de R$ 5,7 bilhões. Existem vários fatores que têm levado os gastos do governo para perto do limite do teto, um deles, é o aumento das despesas obrigatórias, como, por exemplo, o pagamento de salários de servidores, gastos previdenciários e gastos com com assistência social.

Só em 2022, o governo já contigenciou cerca de R$ 15,3 bilhões. Os bloqueios atingem vários ministérios, no entanto, a Saúde e a Educação estão entre os maiores afetados.

Segundo o reitor da universidade federal, o orçamento de 2022 é o mesmo que o do ano de 2011. "se não bastasse o bloqueio, a última informação que tivemos do Ministério da Economia é que mesmo aqueles recursos que já tenham sido empenhados, correm o risco de não serem pagos ainda nesse exercício, nos colocando em completa vulnerabilidade", disse.

