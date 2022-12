Rosinei Coutinho/ SCO/ STF Ministro do STF, Dias Toffoli

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal ( STF ), determinou nesta quinta-feira (8), o prazo 72 horas para o governo federal explicar bloqueios orçamentários no Ministério da Educação .

O ministro atende a um pedido da (União Nacional dos Estudantes), pela ANPG (Associação Nacional dos Pós-Graduandos) e pela Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) .

As entidades alegam que existe um termo de compromisso com os estudantes, que configura dedicação exclusiva ou quase exclusiva dos bolsistas. Ainda, elas relataram que a inviabilização do pagamento a esses bolsistas “configura abuso de poder e ilicitude, porquanto violador de direito adquirido de milhares de estudantes”.

No dia 28 de novembro, o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Ricardo Marcelo Fonseca o bloqueio de R$ 1.68 bilhões no MEC e R$ 344 milhões nas universidades.

No dia 1 de dezembro, a associação emitiu uma nota afirmando que as verbas haviam sido liberadas , mas horas depois, os bloqueios voltaram a entrar em vigor.

O que diz o MEC?

O Ministério da Educação informou, no dia 30 de novembro, que "recebeu a notificação do Ministério da Economia a respeito dos bloqueios orçamentários realizados", mas não citou os valores e o motivo da retirada de recursos.

Ainda, a assessoria de comunicação do MEC disse que buscava por soluções.

"É importante destacar que o MEC mantém a comunicação aberta com todos e mantém as tratativas junto ao Ministério da Economia e à Casa Civil para avaliar alternativas e buscar soluções para enfrentar a situação".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.