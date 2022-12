Reprodução: Redes Sociais Casal se casa em frente a quartel do Exército em Ponta Grossa (PR)

Um casal realizou uma cerimônia de casamento em frente a um quartel do Exército em Ponta Grossa , no Paraná , onde bolsonaristas realizam atos antidemocráticos contra o resultado da eleição presidencial. Registros do momento circulam nas redes sociais.

Nas imagens, uma mulher aparece vestida de noiva ao lado do futuro marido, de terno. É possível ver também crianças vestidas como "daminha" e "pagem". Um homem parece conduzir a cerimônia, que acontece em uma estrutura de madeira decorada com panos brancos. Ao fundo, uma enorme bandeira do Brasil. Algumas pessoas assistiam ao evento.

Em uma foto que circula nas redes sociais, os noivos aparecem ajoelhados e é possível ler a frase "SOS FFAA" escrita na sola do sapato do homem. A frase é um pedido de "socorro" às Forças Armadas.

Desde o dia 31 de outubro, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) realizam protestos golpistas contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em um primeiro momento, manifestantes ocuparam as rodovias do país e agora marcam presença na porta dos quartéis para pedir golpe militar.

