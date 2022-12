Isac Nóbrega/PR - 01.08.2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL) ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro

A primeira-dama Michelle Bolsonaro foi uma das personalidades contempladas pela Medalha do Mérito Legislativo, reconhecimento concedido pela Câmara a instituições ou pessoas que prestaram serviços à população ou ao Poder Legislativo. A cerimônia foi realizada nesta quarta-feira (7).

A indicação de Michelle ao título foi feita pela deputa cs (Republicanos-RJ) e foi a primeira a ser condecorada pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

Além de Michelle, a lista de agraciados contém mais 30 agraciados pela honra. Entre os nomes, estão o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga e o padre Júlio Lancelotti. Além disso, o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira, assassinados em junho na região do Vale do Javari, no Amazonas, foram homenageados e receberam a condecoração post mortem.

Segundo o portal online da Câmara, a Medalha Mérito Legislativo, criada em 1983, "destina-se a condecorar autoridades, personalidades, instituições ou entidades, campanhas, programas ou movimentos de cunho social, civil ou militar, nacionais ou estrangeiros, que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil".

Saiba quem, além de Michelle e padre Júlio, foi condecorado com a medalha:

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) - Agência reguladora

Agência reguladora Alessandro Rodrigo Paschoal Bispo da Igreja Universal - mediador social e apresentador de TV

mediador social e apresentador de TV Álvaro Alén Sanches - Presidente da Assembleia de Deus Missão aos Povos em Uberlândia

- Presidente da Assembleia de Deus Missão aos Povos em Uberlândia Antonio Eduardo Gonçalves de Rueda - Advogado, vice-presidente do União Brasil

Advogado, vice-presidente do União Brasil Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) - Associativismo empresarial de transporte aéreo

- Associativismo empresarial de transporte aéreo Associação Livres Atuação - política suprapartidária e sem fins lucrativos em defesa do

política suprapartidária e sem fins lucrativos em defesa do liberalismo

Bruno da Cunha Araújo Pereira (post mortem) - Indigenista e servidor de carreira da FUNAI

(post mortem) - Indigenista e servidor de carreira da FUNAI Carlos Alberto dos Santos Cruz - General do Exército do Brasil

General do Exército do Brasil Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho - Médico e professor da Universidade Federal do Ceará

- Médico e professor da Universidade Federal do Ceará Dom Jacinto Inácio Flach - Bispo Diocesano de Criciúma

- Bispo Diocesano de Criciúma Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte e Presidente da

- Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte e Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ( CNBB)

CNBB) Dominic Mark Phillips - Dom Phillips (post mortem) - Jornalista Britânico

(post mortem) - Jornalista Britânico Eduardo Barbosa - Deputado Federal

- Deputado Federal Francisco Lopes da Silva - Chico Lopes - Ex-Deputado Federal

Ex-Deputado Federal Hospital e Maternidade Santa Maria (Instituto Social Medianeiras da Paz) - Atividade de atenção à saúde pública

(Instituto Social Medianeiras da Paz) - Atividade de atenção à saúde pública Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial - Atividade religiosa

- Atividade religiosa Instituto Cidadania Digital - Atividade de fomento a políticas públicas para a economia e cidadania digital

Atividade de fomento a políticas públicas para a economia e cidadania digital Instituto Nacional de Orçamento Público (INOP) - Atividade de assessoramento para legisladores e gestores públicos

Atividade de assessoramento para legisladores e gestores públicos Ives Gandra da Silva Martins - Jurista

Jurista José Luiz de França Penna - Presidente do Partido Verde

- Presidente do Partido Verde José Paulo Machado de Azeredo Junior - Capitão de Mar e Guerra e Assessor-Chefe de Relações Institucionais

- Capitão de Mar e Guerra e Assessor-Chefe de Relações Institucionais Leonardo Morreale Diniz Portela - Deputado Estadual de Minas Gerais

Deputado Estadual de Minas Gerais Lucas Coelho Ferreira - Prefeito de Caeté

Prefeito de Caeté Marcelo Antonio Cartaxo Queiroga Lopes - Ministro de Estado da Saúde

- Ministro de Estado da Saúde Michelle Bolsonaro - Primeira-Dama do Brasil

Primeira-Dama do Brasil Padre Júlio Lancellotti - Padre da paróquia de São Miguel Arcanjo, na cidade de São Paulo

- Padre da paróquia de São Miguel Arcanjo, na cidade de São Paulo Parmênio Mesquita de Carvalho - Empresário

- Empresário Renata Abreu - Deputada Federal

Deputada Federal Roberto Ronato Ohlweiler - Pastor da Assembleia de Deus em Criciúma

- Pastor da Assembleia de Deus em Criciúma Sérgio Batista Coelho - Presidente do Clube Atlético Mineiro

- Presidente do Clube Atlético Mineiro Tereza Nelma da Silva Porto Viana Soares - Deputada Federal

