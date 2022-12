Ricardo Stuckert - 10.03.2021 Lula durante coletiva de imprensa, em São Bernardo (SP)

O Itamaraty e a equipe de transição do governo eleito anunciaram nesta quarta-feira (7) que chefes de Estado de vários países confirmaram suas presenças na cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para o próximo dia 1º de janeiro em Brasília.

Segundo a equipe de transição, os chefes de Estado dos países confirmados são, Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Costa Rica, Espanha, Guiné-Bissau, Portugal, Timor Leste.

Leia também Marinha da França prende barco brasileiro com 4,6 toneladas de cocaína

Os convites aos chefes de Estado foram feitos na última segunda-feira (5) pelas vias diplomáticas a todos os países. O embaixador Fernando Luis Lemos Igreja, responsável do Itamaraty para organizar a cerimônia de posse de Lula, anunciou a confirmação dos representantes internacionais ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, chefe da organização do evento de posse.

Não foi possível convidar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por meios diplomáticos, disse o embaixador, pois Jair Bolsonaro (PL) suspendeu relações o país.

"Os convites foram feitos para quem o Brasil mantém relações diplomáticas. O atual governo suspendeu relações com Nicolás Maduro, então, não foi possível enviar o convite dessa forma. O convite está sendo tratado pela equipe de transição", disse Igreja.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.